Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama - Haberler

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Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Salih Büyüksamancı - Güncel
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Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama

KONYA'da uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si kadın 5 kişi tutuklandı, diğer 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KONYA'da  uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 2'si kadın 5 kişi tutuklandı, diğer 9 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen suç örgüte yönelik Akşehir, Seydişehir ve Ereğli ilçelerinde 18 Mart'ta operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda 24 paket halinde 4 kilo 160 gram esrar, 238 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 kişiden 2'si kadın 5 kişi sevk edildiği mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak' suçundan tutuklandı. 9 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama

Konya'da uyuşturucu çetesine operasyon: 5 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güncel, Haberler

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