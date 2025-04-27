Elazığ'da 4.9 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da korkutan deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu
Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası rahatlatan açıklama: Hemşerilerim rahat olsun

Naci Görür'den Elazığ depremi sonrası yüreklere su serpecek açıklama
Elazığ'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Depreme düğünde yakalanan kadın baygınlık geçirdi! İşte o anlar
Elazığ'daki depremin şiddeti araç galerisinin görüntülerine yansıdı

Elazığ'daki depremin şiddeti bu görüntülerde

Konya'da Uygunsuzluk Tespit Edildi: 50 Ton Eritme Peyniri İmha Edildi

Konya'da Uygunsuzluk Tespit Edildi: 50 Ton Eritme Peyniri İmha Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da bir işletmede yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilerek 50 ton eritme peynirinin imha edildiğini ve firmanın üretim izninin iptal edildiğini açıkladı. Bakan, gıda güvenilirliği konusunda taviz vermeyeceklerini vurguladı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da bir işletmede tespit edilen uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirinin imha edildiğini ve firmanın üretim izninin iptal edildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.