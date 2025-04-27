Konya'da Uygunsuzluk Tespit Edildi: 50 Ton Eritme Peyniri İmha Edildi

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya'da bir işletmede tespit edilen uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirinin imha edildiğini ve firmanın üretim izninin iptal edildiğini duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.