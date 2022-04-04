Konya'da üst aramasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da üst aramasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı

AA - Kadriye Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da üst aramasında uyuşturucu bulunan otobüs yolcusu tutuklandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Konya- Antalya kara yolunda bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Yolculardan T.E'nin (48) yapılan üst aramasında bir miktar eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Kadriye Coşkun - Güncel

Seydişehir, Uyuşturucu, Antalya, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title