Konya'da unutulan para dolu poşet bulundu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir kadının kaybettiği para ve altın dolu poşet, polis ekiplerince sahibine teslim edildi. Poşetin çöpe atıldığı sanılarak bulunması için yapılan çalışmalar sonucunda, polis ekipleri poşeti buldu ve sahibine teslim etti.