Konya'da unutulan çantayı çalan kadın gözaltına alındı

Konya'nın Kulu ilçesinde bir alışveriş merkezinde unutulan çantayı çalan hırsızlık zanlısı kadın gözaltına alındı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından şüpheli kadının çantayı aldığını tespit etti. Şikayetçi olan kişiye çantası eksiz teslim edilirken, şüpheli serbest bırakıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir alışveriş merkezinde unutulan çantayı çalan hırsızlık zanlısı kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Camikebir Mahallesinde bir iş yerinde alışveriş yaptıktan sonra içerisinde ziynet eşyası ile 2 bin lira olan çantasını unutan Tubadar D. bir süre sonra geri döndüğünde çantasını bulamadı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri inceledikleri güvenlik kameralarından H.Ç. isimli başka bir kadının çantayı aldığını ve kendi çantasının içine koyarak olay yerinden ayrıldığını tespit etti.

Yapılan çalışmalar sonrasında adresi tespit edilen şüpheli H.Ç. gözaltına alınarak çalınan çanta ile birlikte İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Şikayetçi olan Tubadar D'ye çantası eksiz teslim edilirken, H.Ç. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.