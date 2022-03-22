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Konya'da üniversiteli gençler çevreci şehir mobilyaları tasarladı

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Konya'da üniversiteli gençler çevreci şehir mobilyaları tasarladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi organizasyonuyla üniversite öğrencilerine yönelik "Sürdürülebilir Şehir Mobilyaları Hackathonu"etkinliği gerçekleştirildi.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi organizasyonuyla üniversite öğrencilerine yönelik "Sürdürülebilir Şehir Mobilyaları Hackathonu"etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya Bilim Merkezi'nde düzenlenen hackathona 120 üniversite öğrencisinin 40 ekip halinde katıldığı belirtildi.

Öğrenciler, iklim değişikliğine karşı mücadele edilebilir, çağın ve şehrin insanlarının ihtiyaçlarına yönelik ürettikleri özgün fikirlerini tasarımlara dönüştürdü.

Üniversiteli gençlerin 3 gün süren hackhathon sonunda oluşturduğu mobilya tasarımları, akademisyenlerden oluşan jüri üyeleri tarafından senaryo, sürdürülebilirlik, özgünlük, kullanışlılık, inovatif olma, erişilebilirlik, üretilebilirlik, uygulanabilirlik, estetik, güvenlik, maliyet, depolama, pafta tasarımı ve sunum başlıklarında değerlendirildi.

Dereceye giren ekiplere para ödülü verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cahit Tekin, program çıktılarının şehir adına önemli olduğunu, bu tarz etkinliklere devam edeceklerini kaydetti.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, gençlik, Konya, Güncel, Haberler

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