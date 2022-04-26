Konya'da üniversite öğrencilerine TÜİK tanıtıldı
AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da, 25 Nisan Türkiye İstatistik Günü kapsamında öğrencilere TÜİK'in tanıtımına ilişkin program gerçekleştirildi.
KONYA (AA) - Konya'da, 25 Nisan Türkiye İstatistik Günü kapsamında öğrencilere TÜİK'in tanıtımına ilişkin program gerçekleştirildi.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nin organize ettiği program Sultan Alparslan Kültür Merkezi Malazgirt Salonu'nda düzenlendi.
Programda, TÜİK Bölge Müdürü Muammer Kubaloğlu, TÜİK uzmanları Uğur Cemil Erdem, Murat Hakan Yüksel ve Mehmet Ali Özgül, katılımcılara kurum ve bölge müdürlüğü çalışmaları hakkında bilgi verdi.
AA / Serhat Çetinkaya - Güncel