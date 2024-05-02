Konya'da Selçuk Üniversitesi Öğrencileri Filistin'e Destek Verdi

Konya'da Selçuk Üniversitesi (SÜ) öğrencileri, ABD'deki üniversitelerde düzenlenen Filistin eylemlerine 2 dilde okunan basın bildirisiyle destek oldu.

Ak Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı organizasyonunda üniversite kampüsünde, Alaaddin Köşkü önünde toplanan kalabalık, Kampüs Camisi'ne kadar yürüdü.

"Her yer Filistin her yer Gazze", "Su yok, elektrik yok, vicdan yok", "Müslüman zulme boyun eğmez", "Filistin'de katilin parmak izi İsrail" pankartları taşıyan öğrenciler, İsrail aleyhine slogan attı.

Grup adına bildiriyi okuyan Şeyda Akçalı, 7 Ekim'den bugüne İsrail'in yayılmacılığının bugün soykırım halini aldığını söyledi.

İsrail'in 209 gündür çocuk, kadın, genç, yaşlı ve engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin katledildiğini vurgulayan Akçalı, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası platformlara taşınan İsrail barbarlığı, dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan dinleri, ırkları, renkleri ve dilleri birbirinden farklı olan ancak vicdanı Gazze'deki çocuklar ve kadınlar için atan yürekli insanlar tarafından protesto edilmeye başlamıştır. Özellikle geçtiğimiz hafta ABD'nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi'nde öğrencilerin ve akademisyenlerin katılımıyla başlayan İsrail karşıtı gösteriler dünya genelinde onurlu duruşun başkaldırı fitilini ateşlemiştir. ABD genelindeki onlarca kampüse yayılan ve bu insani duruşu derslerini iptal ettirmek, disiplin soruşturmasına sevk edilmek hatta tutuklamak pahasına sergileyen, eylemlere katılan, sesini yükselten tün kardeşlerimize AK Parti Gençlik Kolları Üniversiteler Teşkilatı olarak yürekten teşekkür ediyoruz."

Akçalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler de vicdan sahibi her bir genç gibi AK Parti Gençlik Kolları olarak Gazze'de yaşanan katliama karşı on binlerce gencin katılımıyla ilk günden bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 'SayStop' eylemlerimize, boykot çağrılarımıza ve yardım faaliyetlerimize ara vermeksizin devam edeceğimizi ve Gazze halkının çığlığına ses veren herkesin farklılıklarına bakmaksızın yanında olmaya devan edeceğinizi bildiriyoruz."

Etkinlikte bildirinin İngilizcesi de okundu.

Öğrencilere, SÜ Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy da destek verdi.