Konya'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", onuncu gününde çeşitli etkinliklerle sürdü.

Festival kapsamında Trabzon Devlet Tiyatrosunun "Otoban Köpekleri" oyunu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluştu.

Dilan Demirel'in yazdığı, Murat Çidamlı'nın yönettiği oyun, seyirciler tarafından beğeniyle izlendi.

Festival çerçevesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meram Evliya Çelebi Parkı Kafem'de, İranlı tiyatro ekibi "Uzun Konuşmalar" oyununu sahneledi.

Öte yandan Erzurum Devlet Tiyatrosu, Ecdat Parkı Açık Hava Sahnesi'nde, "Dünyanın Eski Zamanlarında" oyunuyla sahne aldı.

Festival, yarın son gününde saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Küba'lı ekibin "Cuba Flamenca", Selçuklu Kongre Merkezi'nde Van Devlet Tiyatrosunun "Büyülü Prens" oyunuyla sona erecek.