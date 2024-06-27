Üye Girişi
Haberler

Konya'da Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına ilişkin gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşan yetkililer, Kıbrıs'ın Türkiye için önemini vurguladılar.

Konya'da, Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) tarafından, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına ilişkin 'Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu' düzenlendi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Köyceğiz Kampüsü Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferas Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, tarihiyle, diliyle, geleneğiyle, tavrıyla, davranışıyla Kıbrıs'ın kendilerinden bir parça olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın, Türkiye'nin kalbi olduğuna dikkati çeken Zorlu, "Kıbrıs, vazgeçilemez, terkedilemez, bırakılamaz. Jeopolitik olarak, tarihi olarak, kültür olarak asla terkedilemez. Türkiye Cumhuriyeti, bütün varlığını ortaya koymak suretiyle Kıbrıs'ı savunmak, korumak ve gerekirse kendisinden bir parça haline getirmek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Barış harekatında 11 yaşında olduğunu anısatan ve herkesi tek yürek olarak hatırladığına değinen Zorlu, şöyle konuştu:

"Hamdolsun, o zaman bu barış harekatı, başarıyla ve zaferle gerçekleşti. Tabi 50. yıl olunca arkadaşlarla müzakere ettik. Kurumlar içerisi ilk kez böyle bir konferans sempozyumu düzenleniyor. Çok yoğun bir çalışma içerisinde verimli bir sempozyum gerçekleştirdik. Katılanlara, emeği geçenlere, herkese çok teşekkür ediyorum."

Girne Amerika Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hasibe Vehbişahoğlu da Kıbıs'ın tarihi geçmişini ve barış sürecini anlattı.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın ise muvazzaf askerken Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşadıklarını ve şahit olduklarını anlattı.

Sempozyuma, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Beyazıt Yumuk ve Konya Müftüsü Ali Öge de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kıbrıs Barış Harekatı Necmettin Erbakan Sempozyum Türkiye Kıbrıs Konya Eğitim Güncel Haberler

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

İsrail Lübnan'a hava saldırısı düzenledi, Hizbullah'tan misilleme geldi

 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Bakmadan Geçme

Mehmet Yalçınkaya evli mi, çocuğu var mı? 28 Haziran 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 28 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 28 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 28 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 28 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 28 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 28 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Oktay Kaynarca'nın saçı protez mi, peruk mu? MasterChef Furkan kimdir? 2024 Masterchef Furkan Ayna kaç yaşında, nereli? Çekya Türkiye maçında kaç sarı kart çıktı? Avrupa Şampiyonası kart rekoru kaç? MasterChef Emre kimdir? 2024 Masterchef Emre Ün kaç yaşında, nereli?
Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!

Kemal Sunal repliğiyle yapılan bel altı paylaşım Ayşe Ateş'i isyan ettirdi: Yeter ulan, yeter!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title