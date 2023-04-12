Konya'da uçuruma yuvarlanan tüp yüklü kamyonun sürücüsü öldü
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Konya'nın Akşehir ilçesinde uçuruma yuvarlanan tüp yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Konya'nın Akşehir ilçesinde uçuruma yuvarlanan tüp yüklü kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Emrullah Turan (41) idaresindeki 07 FPS 04 plakalı tüp yüklü kamyon, Akşehir- Antalya karayolunun 6. kilometresinde uçuruma devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Turan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Sürücünün cesedi, incelemeden sonra Akşehir Devlet Hastanesine gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel