Üye Girişi
Haberler

Konya'da Üç Tekerli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Üç Tekerli Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak devrilen üç tekerli motosikletin sürücüsü Abdullah Öz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza sonrasında hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari araçla çarpışarak devrilen üç tekerli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Abdullah Öz (59) idaresindeki 42 H 3048 plakalı üç tekerlekli motosiklet, Otogar Kavşağı'nda Z.F. yönetimindeki 38 BR 717 plakalı hafif ticari aracın sağ arka tekerine çarparak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ters dönen motosikletin altında kalarak ağır yaralanan sürücü Öz, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrasında hafif ticari araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Motosiklet Beyşehir konya Kaza

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte bugün ne oldu? 19 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu! Masterchef'te bu hafta eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });