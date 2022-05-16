Konya'da turnikeli otobüs durağı bekleme süresini azalttı - Haberler

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Konya'da turnikeli otobüs durağı bekleme süresini azalttı

AA - Taner Aydın - Güncel
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Konya'da turnikeli otobüs durağı bekleme süresini azalttı

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark otobüs duraklarına kurduğu turnike sistemiyle cadde boyunca oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçildiği bildirildi.

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark otobüs duraklarına kurduğu turnike sistemiyle cadde boyunca oluşan trafik yoğunluğunun önüne geçildiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, toplu ulaşımda kaliteyi artırmaya yönelik, sürdürülebilir ulaşım kapsamında son olarak Kültürpark otobüs duraklarına turnike sistemi kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada turnike sisteminin benzer güzergaha sahip otobüs hatlarını aynı turnikede birleştirerek yolcuların alternatif hat tercihlerini de kolaylaştırdığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Günlük 68 hat, 1656 sefer ve 22 bin yolcu hareketliliğiyle Konya'nın en büyük aktarma merkezi olan Kültürpark duraklarında kurulan turnike sistemiyle otobüslerin bekleme süresi günlük 518 dakika daha azaldı. Otobüslerin yakıt sarfiyatı da azalırken; sistem kapsamında karbon salınımı 55 bin 663 gram daha düşürerek çevrenin korunmasına da katkı sağlandı."

AA / Taner Aydın - Güncel

Büyükşehir Belediyesi, Konya, Güncel, Haberler

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