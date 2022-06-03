Konya'da "Türkiye Çevre Haftası" sergi açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da "Türkiye Çevre Haftası" sergi açıldı

AA - Havva Dereağzı - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da 'Türkiye Çevre Haftası' sergi açıldı

Konya'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Geri Dönüşüm ve Selçuklu Mimarisinin Atıkla Buluşması sergileri açıldı.

Konya'da "Türkiye Çevre Haftası" etkinlikleri kapsamında Geri Dönüşüm ve Selçuklu Mimarisinin Atıkla Buluşması sergileri açıldı.

Kentte bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide ürünler, sıfır atık kapsamında geri dönüşüme uygun malzemelerle tasarlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Konya İl Müdürü Hülya Şevik, "Türkiye Çevre Haftası"nı dolu dolu geçirmeye çalıştıklarını söyledi.

Bu yıl ki temanın "Sıfır Atık" olduğunu anımsatan Şevik, "Sıfır atık kapsamında "KOP Okuyor" projesiyle her okulda çocuklarımıza verdiğimiz eğitimlerle çocukların yaptığı geri dönüşümlü ürünleri burada sergiliyoruz. Bu sergi sonrasında alışveriş merkezini ziyaret eden Konyalılar ürünleri oylayacak ve kazanana ödülü verilecek." dedi.

Şevik, Olgunlaşma Enstitüsü'nün de geri dönüşümle yaptığı ürünlerle sergiye katkı sağladığını belirtti.

Dünya Çevre Günü'nde "81 ilde 81 milyon adım" sloganıyla çevre yürüyüşü gerçekleştirileceğini aktaran Şevik, tüm Konyalıları yürüyüşe davet etti.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Selçuklu Türkiye Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title