Konya'da Tur Otobüsü TIR'a Arkadan Çarptı: 4 Yaralı

KONYA'da tur otobüsünün, kavşakta TIR'a arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun 50'nci kilometresinde İsmil kavşağında meydana geldi. Nurettin U. yönetimindeki 31 FK 848 plakalı tur otobüsü, İsmail K.'nin kullandığı 66 AE 422 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücülerden İsmail K. ile otobüsteki yolcular Niyazi G., Enes B. ve Zeynep A., hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)