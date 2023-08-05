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Konya'da Tramvay Hattı Bakım Çalışması Nedeniyle Hizmet Verilemeyecek

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Konya Büyükşehir Belediyesi, Kampüs-Otogar hattı arasında yapılacak bakım çalışması nedeniyle tramvay hizmetinin geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Çalışma süresince yolcular otobüsle taşınacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kampüs-Otogar hattı arasında bakım çalışması tamamlanana kadar tramvay hizmeti verilemeyeceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Ağustos Pazartesi gününden itibaren, Selçuk Üniversitesi kampüs içi ve Kampüs-Otogar arası hat bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Çalışma nedeniyle bu tarihten itibaren Kampüs-Otogar arasında tramvay hizmeti verilemeyecek, bu hattı kullanan yolcular otobüsle taşınacaktır."

Açıklamada ayrıca, Alaaddin-Otogar tramvay hattının hizmet vermeye devam edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

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