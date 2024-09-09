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Konya'da traktör kazası: Tarlasını sürerken hayatını kaybetti

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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Hüseyin Tezel (75), tarlasını sürdüğü sırada pulluğun kırdığı pimi takmak isterken hareket eden traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Hüseyin Tezel (75), tarlasını sürdüğü sırada pulluğun kırdığı pimi takmak isterken hareket eden traktörünün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çavuş Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Tezel, tarlasını sürdüğü sırada traktörde takılı bulunan pulluğun pimi kırması sonucu aracı durdurup, indi. Tezel, pimi takmak isterken bir anda hareket traktörün arka tekerinin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tezel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hüseyin Tezel'in cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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