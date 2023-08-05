Konya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü hayatını kaybetti. İbrahim Bayır (75) idaresindeki traktörün kontrolünü kaybeden sürücü, devrilen aracın altında kaldı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Bayır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Değirmenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Bayır (75) idaresindeki traktör seyir halindeyken sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü devrilen traktörünün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla traktörün altından çıkarılan İbrahim Bayır, olay yerine gelen ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan İbrahim Bayır, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA