Konya'da Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

KONYA'da, eşi Ahmet Tekin'in (46) kullandığı traktörün devrilmesiyle, aracın altında kalan Meryem Tekin (46), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Seydişehir ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tekin'in kontrolünü yitirdiği 36 AL 223 plakalı traktör, yol kenarına devrildi. Sürücü Tekin yara almazken, yanındaki eşi Meryem Tekin, traktörün altında kalıp ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Tekin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)