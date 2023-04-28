Konya'da traktör devrildi, genç kız öldü, annesi ve kardeşi yaralandı
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Konya'nın Hüyük ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu genç kız hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi yaralandı.
Konya'nın Hüyük ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu genç kız hayatını kaybetti, annesi ve kardeşi yaralandı.
Selki Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 42 AIS 523 plakalı traktör devrildi.
Kazada traktörün kabininde sıkışan Kadriye (45), kızı Şehriban (22) ve oğlu Melih Bolat (12), itfaiye ve sağlık ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri, Şehriban Bolat'ın hayatını kaybettiğini belirledi, anne ve oğlunu Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bolat'ın cenazesi Hüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel