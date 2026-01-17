Haberler

Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti; yaraladığı annesi de kurtarılamadı

Kız kardeşini öldürüp intihar etmişti; yaraladığı annesi de kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cezaevinden çıktıktan sonra annesi ve kız kardeşini öldüren Nadir Türkmen'in cenazesi, öldürdüğü aile üyeleriyle birlikte yan yana defnedildi.

Konya'da cezaevinden çıktıktan sonra annesi İsmehan Türkmen, kız kardeşi Nida Türkmen'i tabancayla öldürüp, intihar eden Nadir Türkmen'in cenazesi, Ilgın ilçesi Ağalar Mahallesi'ne getirildi. Nadir Türkmen ile öldürdüğü anne ve kız kardeşinin cenazeleri, Ağalar Camisi'nde kılınan namazın ardından Ağalar Mahalle Mezarlığı'nda yan yana defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Modern zaman vebası' deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz

"Modern zaman vebası" deyip sanatçılara çağrı yaptı: Başını ezmeliyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak

Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

Göğsündeki ağırlıkla uyandı, karşısında görünce dehşete düştü
Böylesi zor görülür! Fenerbahçe'den rakibine tarihi fark

Böylesi zor görülür! Fenerbahçe'den rakibine tarihi fark
Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var

Ufuk Özkan'ın hayatını karartan hata: Kurtuluşunun tek yolu var
Jorge Jesus, Arabistan'ı karıştırdı! Dev ceza geliyor

Jesus'a büyük şok! Söyledikleri Arabistan'ı karıştırdı
Suriye'de halk, terör örgütü sembollerini yırtarak indirdi

Ordu girdi, halk hemen direkleri temizlemeye başladı