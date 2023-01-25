Konya'da trafikte yol verme kavgasında 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki araç sürücüsü arasında trafikte yaşanan yol verme kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki araç sürücüsü arasında trafikte yaşanan yol verme kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı. Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesi'nde otomobil sürücüleri İ.K. ile A.U. arasında yol vermeme nedeniyle tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen olayda İ.K, tartıştığı sürücü A.U. ile yanındaki B.A. ve M.O'yu bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinden kaçan İ.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Seydişehir Tragger Konya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da trafikte yol verme kavgasında 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.