KONYA'DA TRAFİKTE YOL VERME KAVGASI 3 YARALI

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde sürücüler arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Kızılcalar Mahallesi Süleyman Şah Caddesinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.U. (17) ile diğer sürücü İbrahim K. (19) arasında iddiaya göre yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma nedeniyle iki sürücü araçlarını durdurup indi. Tartışmaya A.U.'nun yanında bulunan arkadaşları Burak A.(26), ve Muhammed O. (29) da katıldı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim K., bıçakla saldırıp A.U.'yu bacağından ve boynundan, Burak A. ve Muhammed O.'yu da bacağından yaraladı. İbrahim K., hızla olay yerinden kaçarken, yaralı 3 kişi ise ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan İbrahim K.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel