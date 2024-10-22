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Konya'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Konya'da Trafik Tartışması Kanlı Bitti: 9 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
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Konya'nın Meram ilçesinde, yol verme tartışması sonucu bıçaklanarak hayatını kaybeden gencin cinayetinde zanlı ve ona yardım eden 8 kişi adliyeye sevk edildi.

Konya'nın Meram ilçesinde, trafikte tartıştığı kişiyi bıçakla öldüren zanlı ile ona yardım eden 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muhammet Oğuzhan Yaşar'ın (18) dün Melikşah Mahallesi'nde yol verme kavgası nedeniyle bıçaklandıktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesiyle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, olay yerinden başka bir araçla kaçan cinayet zanlısı Batuhan B'nin (23) yakalanmamak için sürekli yer değiştirdiğini tespit etti.

Saklandığı evde farelerden korkup yer değiştirmek isteyince yakalandı

Polis, zanlının ilk olarak Karatay ilçesindeki bir çiftlikte saklandıktan sonra, İsmil Mahallesi'nde başka bir eve geçtiğini belirledi.

Aynı mahallede bir bağ evine götürülen Batuhan B. burada farelerden korktuğu için tekrar yerini değiştirmek istedi.

Bağ evinden alınan zanlı, bir kamyonla Kaşınhanı Mahallesi'ne götürülürken polis ekiplerince yakalandı.

Soruştıurmayı derinleştiren ekipler, alınan ifadeler doğrultusunda, 8 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Batuhan B'nin emniyetteki ifadesinde, aracıyla seyir halindeyken, otomobiliyle önüne geçen Yaşar'ın drift atmaya başladığını, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını, araçtan inerek Yaşar'ı bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel

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