Üye Girişi
Haberi Paylaş
Konya'da trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Konya'da trafik kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, yaşamını yitirdi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde trafik kazasında yaralanan kadın, yaşamını yitirdi.

Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı Perihan Mutu, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Hastanede işlemlerinin ardından Mutu'nun cenazesi, Yeşildağ Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Beyşehir- Konya kara yolunun 17. kilometresinde dün, seyir halindeki Mustafa Ş. yönetimindeki 42 H 9245 plakalı otomobil, Sarıköy Mahallesi yakınlarında yol kenarında park halinde duran 42 ANR 629 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü ve araçtaki Havvana Ş. ile Perihan Mutu, yaralanmıştı. ???????

Kaynak: AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Beyşehir Devlet Hastanesi Yeşildağ Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title