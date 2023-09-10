Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün eşi de hayatını kaybetti

Konya'da meydana gelen trafik kazasında otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi de hastanede hayatını kaybetti.

Konya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sürücünün eşi de, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz cuma günü saat 12.00 sıralarında Konya-Beyşehir karayolu Belenbaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametine seyir halinde olan Mesut Çevik'in (72) kullandığı 42 BT 881 plakalı Ford marka otomobil, aynı yönde seyir halinde olan N.M. idaresindeki 33 BTP 77 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Çevik olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan eşi Şükriye Çevik (70) Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şükriye Çevik, gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KONYA