Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi. AA / Mehmet Çetin - Güncel Konya Güncel Haberler

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