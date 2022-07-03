Konya'da trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandıAlınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı.
Konya'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Konya-Beyşehir kara yolunun 55. kilometresinde iki otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yaralılar Konya'daki hastanelere sevk edildi.
AA / Mehmet Çetin - Güncel