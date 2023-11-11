Konya'da trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu yaşanan kazada yaralananlar da oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen ilk bilgilere göre, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde bir otomobilin karşıdan karşıya geçmeye çalışanlara çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor. - KONYA