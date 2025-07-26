Konya'da Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Konya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 MUZ 41 plakalı otomobil, Beyşehir-Seydişehir kara yolunun 20. kilometresinde tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, otomobildeki S.M, M.M. ve S.M. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.