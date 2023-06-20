Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin su kanalına düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Semra Ç. (21) idaresindeki 07 BIS 023 plakalı otomobil, Seydişehir - Antalya kara yolunun 6. kilometresinde bariyerlere çarparak su kanalına düştü.
Sürücü ile araçtaki Emine Gökçe T. (22) yaralandı.
Yaralılar, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel