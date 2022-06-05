Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler

Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Derya Ö. (21) idaresindeki 42 B 0385 plakalı otomobil, Beyşehir-Akseki kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Muhammet Ç. (16), Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel Konya Güncel Haberler

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