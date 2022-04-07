Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA - Kadriye Coşkun - Güncel
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
SEYDİŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki 42 K 0403 plakalı minibüs, Seyitharun Bulvarı Belediye Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime ve Arife Aslan'a çarptı.
Kazada yaralanan anne ile kızı, ambulansla kaldırıldıkları Seydişehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Araç sürücüsü E.D. gözaltına alındı.
AA / Kadriye Coşkun - Güncel