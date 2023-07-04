Konya'da trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada, 13 yaşındaki Berat Bozkurt olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücüler ile Nihal, Senanur ve Emin Latif Bozkurt, Hüyük ve Beyşehir ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Berat Bozkurt'un cenazesi Hüyük Devlet Hastanesi morguna götürüldü.