Konya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Cihat Çağrı P. (30) idaresindeki 06 CCP 12 plakalı SUV tipi araç, Seydişehir-Antalya kara yolu Tınaztepe mevkisi Bozkır Kavşağı'nda Sabri M. (58) yönetimindeki 31 DJ 323 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile Kerima M. (71) Reşit M. (52), Mehdikar M. (48) ve Pınar P. (27) yaralandı. Ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kerima M, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Güncel Haberler

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