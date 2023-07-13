Konya'da trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada, taksideki yabancı uyruklu Shabır A. yaşamını yitirdi. Yaralananlar ise Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Orhan Y. idaresindeki 06 CDT 72 plakalı taksi, Büyükkayacık Mahallesi Ankara Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen Kamil Koç firmasına ait 06 ESL 65 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.

Kazada, taksideki yabancı uyruklu Shabır A. yaşamını yitirdi.

Yaralanan sürücü Orhan Y. ile yabancı uyruklu Suhbatatullah Ö. ve Najbullah Ö. ise ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Shabır A'nın cenazesi Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.