Konya'da Trafik Kazası: Yayaya Çarpan Otomobilin Sürücüsü Gözaltında

Güncelleme:
Konya'nın Selçuklu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ramazan Göktaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili sürücü gözaltına alındı.

KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ramazan Göktaş (56), refuje savrularak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Millet Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ramazan Göktaş, Emre Ş. yönetimindeki 42 ETY 15 plakalı otomobilin çarpmasıyla refüje savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ramazan Göktaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Göktaş'ın cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi içi Konya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Emre Ş.'yi gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

