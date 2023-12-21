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Konya'da trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Süleyman Ünsal toprağa verildi

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda gördüğü 93 günlük tedavinin ardından hayatını kaybeden Süleyman Ünsal, memleketi Hüyük'te toprağa verildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonrası yoğun bakımda gördüğü 93 günlük tedavinin ardından hayatını kaybeden Süleyman Ünsal, memleketi Hüyük'te toprağa verildi.

Ünsal için İmren Mahallesinde tören düzenlendi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla Ünsal'ın cenazesi mahalle mezarlığında defnedildi.

Törene Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Karatay Belediyesi ve Hüyük Belediyesi'nden çok sayıda personel, belediye meclis üyeleri, sporcu arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Karatay Belediyespor oyuncusu Süleyman Ünsal,19 Eylül'de Selçuklu ilçesi Beyşehir Caddesinde karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede 3 ay tedavi görmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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