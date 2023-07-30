Konya'da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ş.A (53) idaresindeki 20 V 4010 plakalı otomobil, Konya Karapınar yolunun üçüncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ş.A ile aynı aileden olan H.A, M.A, H.A ve Ş.A ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.