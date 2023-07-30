Üye Girişi
Haberler

Konya'da trafik kazası: Aynı aileden 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Ş.A (53) idaresindeki 20 V 4010 plakalı otomobil, Konya Karapınar yolunun üçüncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ş.A ile aynı aileden olan H.A, M.A, H.A ve Ş.A ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fatih Arslan - Güncel

Devlet Hastanesi Karapınar Konya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title