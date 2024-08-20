Konya'da trafik kazası: Aynı aileden 3 kişi yaralandı
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve bir otomobil ters döndü. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ankara - Konya kara yolu Kulu Bölge Devlet Hastanesi kavşağında Abdullah Doğan idaresindeki 42 ALC 639 plakalı otomobil ile Şener Altıntav yönetimindeki 57 AAF 117 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ters dönen otomobildeki araç sürücüsü Şener Altıntav, eşi Asuman ve 5 yaşındaki erkek çocukları yaralandı.
Ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.