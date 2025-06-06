Konya'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
D.D. idaresindeki 34 HC 0966 plakalı otomobil Taraşçı Kavşağı'nda İ.S. yönetimindeki 42 HVH 77 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki F. S, R.D, B.D, B.A. ile S. D. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel