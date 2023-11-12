Konya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde trafik ışığında bekleyen otomobile arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışığında bekleyen F.K.'nin kullandığı 42 BJ 103 plakalı otomobile, arkadan gelen ve durmayan B.Ü.'nün kullandığı 42 ALF 628 plakalı kamyon çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle savrularak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan F.K., F.D., A.E., Y.D. ve G.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA