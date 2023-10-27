Konya'da trafik kazası: 5 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, 22.30 sıralarında Konya- Ankara Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Ankara yönüne gitmekte olan H.F.Ö. idaresindeki plakası alınamayan otomobil ile sürücüsün ismi belli olmayan 42 MB 1575 plakalı otomobil sokaktan ana yola çıktığı sırada çarpıştı. Kazada N.A. (25), H.K. (8), Ş.K. (5) ve Z.K. (3) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA