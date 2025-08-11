Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Güncelleme:
Akşehir ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yalçın Ö. idaresindeki 35 AUF 989 plakalı hafif ticari araç, Atakent Mahallesi yakınlarında Akşehir D-300 kara yolunda, Ekrem D. idaresindeki 06 LVP 02 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Ekrem D. ile birlikte Hanım D. ile Şaban K. ve diğer araçtaki Gülsüm Ö. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Güncel
