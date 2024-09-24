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Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri sevk edilerek yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Murat Ç. idaresindeki 16 BKH 615 plakalı otomobil, Saray Mahallesi yakınlarında Osman Ç'nin kullandığı 35 TCR 37 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, otomobillerdeki Nurettin Ç, İlknur Ç, Osman Ç. ile Abdullah Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel

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