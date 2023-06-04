Konya'da trafik kazası: 4 yaralı

Devrilen kamyonun önündeki otomobil, ticari araç ile çarpıştı: 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde beton drenaj borusu yüklü kamyonun devrilmesinin hemen ardından hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya Karayolunun 19. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki beton drenaj boru yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyeti sonucu devrilerek yan yattı. Drenaj boruları yola savrulduğu kazayı sürücü yara almadan atlattı. Bu kazanın hemen sonrasında devrilen kamyonun önünde Z.Ş.'nin kullandığı 42 AV 33 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen A.K.'nin kullandığı 07 AZP 081 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan B.G. ile A.K. yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yaşanan kaza nedeniyle kara yolu bir süre araç trafiğine kapalı kalırken, ulaşım kazaya karışan kamyon ile diğer araçların kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.