Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

H.H.K. idaresindeki 42 SU 457 plakalı otomobil, Seydişehir - Antalya karayolu İncesu Köprüsü yakınında M.Y. idaresindeki 07 BLS 565 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile H.H.K'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki şarampole savruldu.

Kazada araç sürücüsü H.H.K. ile diğer araçta bulunan Z.K. ve E.G.K yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????