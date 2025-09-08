Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Haberler

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında H.H.K. idaresindeki otomobil, diğer bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil şarampole savrulurken, 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

H.H.K. idaresindeki 42 SU 457 plakalı otomobil, Seydişehir - Antalya karayolu İncesu Köprüsü yakınında M.Y. idaresindeki 07 BLS 565 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile H.H.K'nin kullandığı otomobil, yol kenarındaki şarampole savruldu.

Kazada araç sürücüsü H.H.K. ile diğer araçta bulunan Z.K. ve E.G.K yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
