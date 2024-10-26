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Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştıktan sonra başka bir araca daha çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 06 CIY 057 plakalı otomobil, Alaylar 1 Mahallesi Mustafa Üstündağ Caddesi'nde, M.A.G'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştıktan sonra M.Y. idaresindeki 42 AY 756 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, M.A.G ile sürücülerden M.Y ile yanında bulunan F.B. yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel

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