Konya'da trafik kazası: 3 yaralı
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Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Fikret Ünal idaresindeki 34 EVF 742 plakalı otomobil, Konya-Isparta kara yolu Göçeri Mahallesi yakınında trafik levhasına çarparak devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki Halim Özcan ile Gülperi Özcan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Konya'nın Hüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Fikret Ünal idaresindeki 34 EVF 742 plakalı otomobil, Konya- Isparta kara yolu Göçeri Mahallesi yakınında trafik levhasına çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Halim Özcan ile Gülperi Özcan yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Ateş - Güncel