Konya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. S.B. (41) idaresindeki 07 BCS 80 plakalı otomobil, Kuğulu Tabiat Parkı yolunda şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücü ile araçta bulunan B.K (42) ve E.D. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
S.B. (41) idaresindeki 07 BCS 80 plakalı otomobil, Kuğulu Tabiat Parkı yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücü ile araçta bulunan B.K (42) ve E.D. Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.