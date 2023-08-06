Konya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Feti Karataşlı (57) idaresindeki otomobil şarampole devrildi. Kazada Feti Karataşlı, eşi Etik Karataşlı (58) ve kızı Duru Karataşlı (15) yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Feti Karataşlı ( 57) idaresindeki 06 CRC 913 plakalı otomobil Seydişehir- Konya karayolu Çavuş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, araç sürücüsü Feti ve eşi Etik Karataşlı (58) ile kızı Duru Karataşlı (15) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel